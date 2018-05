Mercoledì 9 Maggio 2018, 20:53

«Comme cazz' site belli!». Esordisce con questa frase Liberato, il misterioso artista napoletano sul palco allestito sul Lungomare di Napoli. Canta subito la hit «Nove maggio», in coro con i ventimila presenti. Il concerto è iniziato in anticipo vista la grandissima affluenza. Avvolto dal fumo e dalle luci, Liberato ha un fazzoletto sul volto che lo rende irriconoscibile. Sul palco sono in tre. Un altro membro della band, mascherato come lui, suona le percussioni. L'altro il synth.È la volta di «Intostreet», poi del nuovissimo pezzo «Te voglio bene assaje», che i fan non conoscono ancora a memoria. Liberato, a un certo punto, accenna al Pino Daniele di «Quanno chiove» solo con la voce. Dopodiché canta «Gaiola portafortuna» e l'ormai classicissimo «Me staje appennenn' amò». Gran finale con «Tu t'e scurdato 'e me». Liberato e la sua band riprendono la via del mare, da dove erano arrivati.