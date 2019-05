Lunedì 6 Maggio 2019, 17:09 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 17:35

Ha appena 16 anni, compiuti qualche giorno fa, il baby – ladro sorpreso a rubare in una villa a Striano e arrestato dai carabinieri. Insieme a lui, hanno agito altri due ragazzi, presumibilmente della stessa età, che i militari hanno individuato ed ora stanno cercando di rintracciare. I tre sarebbero provenienti da Comuni del vesuviano.L’episodio è avvenuto nella giornata di domenica ai confini tra Striano e Poggiomarino, nei pressi di un noto distributore di benzina: la baby gang ha provato ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione di un imprenditore di San Giuseppe Vesuviano. Quest’ultimo, però, si è accorto del tentato raid e prima ha bloccato uno dei due ladri, poi ha allertato i carabinieri. Giunti sul posto, gli uomini coordinati dal maresciallo Antonio Botta hanno portato il minorenne in caserma: da lì il 16enne è stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, su disposizione del magistrato della procura per i minorenni di Napoli.