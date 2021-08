Lavoro nero a Grumo Nevano, denunciati due imprenditori tessili per sfruttamento

A Grumo Nevano i carabinieri della locale stazione e quelli del nucleo operativo del comando gruppo carabinieri tutela lavoro di Napoli, impegnati in un servizio di controllo finalizzato a contrastare le violazioni delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di quelle relative allo sfruttamento del “lavoro nero”, hanno denunciato in stato di libertà due titolari di altrettanti opifici tessili, entrambi originari di Casandrino.

Gli imprenditori devono rispondere di violazione delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro e di mancata regolarizzazione di due operai, risultati non assunti. Elevate diverse sanzioni amministrative per un totale di 27mila euro e prescrizioni penali per 67mila euro.

Le due attività sono state sospese anche per il mancato rispetto delle norme anti-contagio.