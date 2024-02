Lepre, consigliere di Sangiuliano: la nautica volano di sviluppo

«Nautica e turismo sono da sempre tra le leve di sviluppo dell’economia campana e napoletana in particolare e il NauticSud rappresenta un momento propizio per fare sintesi su un settore che, nonostante i numeri, continua ad essere sottostimato». Lo ha detto Gianni Lepre, economista e consigliere del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a proposito della kermesse in corso alla Mostra d'Oltremare.



Lepre, che tra l’altro è presidente della Commissione Reti e Distretti Produttivi dell'Ordine dei commercialisti di Napoli, ha poi continuato: «La presenza dei ministri Nello Musumeci, Daniela Santanchè e Adolfo Urso è il segno tangibili dell’attenzione che il governo Meloni pone nei confronti di una filiera che di diritto appartiene al made in Italy.

Attenzione di conseguenza anche per la cvittà di Napoli, culla del dipartiamo, già sotto il monitaroggio attento e scrupoloso del ministro Gennaro Sangiuliano».

Il prof Lepre ha poi ribadito: «Le potenzialità sono immense, ma tante, purtroppo, anche le criticità a partire da quelle infrastrutturali che vanno assolutamente risolte prima della partenza della stagione 2024». Lepre ha poi concluso: «Nautica, turismo e cultura sono le leve vincenti per l’economia di una città simbolo e capitale del Mediterraneo».