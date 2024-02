È Vela in Campania, Festa dei Circoli al NauticSud

Si rinnova l’appuntamento con "E’ Vela in Campania", la festa annuale della V Zona in programma domani alle ore 17 in occasione del 50° Nauticsud. L’evento che vedrà i Circoli affiliati come protagonisti, pronti a schierare sul campo i propri atleti, tecnici, dirigenti e tutte le figure chiave del mondo velico campano, si terrà nella prestigiosa Sala Italia del Centro Congressi Mediterraneo della Mostra d’Oltremare Napoli.

Oltre 7000 tesserati per quarantacinque circoli: «E’ Vela in Campania - sottolinea Francesco Lo Schiavo, presidente della V Zona - è un evento molto atteso per rendere protagonisti gli atleti vincitori dei campionati e delle regate più importanti, per ricordare l’attività svolta per ringraziare quanti hanno reso possibili i nostri successi. La sinergia con l’ Ente Mostra d’oltremare ci ha consentito anche quest’anno di premiare la vela durante il Nauticsud».

«Siamo onorati di ospitare anche in questa edizione così importante la Fiv e i circoli affiliati in Mostra d’Oltremare. L’auspicio è quello di poter in futuro offrire anche spazi espositivi a questo settore di grande fascino e storicità» ha dichiarato la Consigliera Delegata dell’Ente Mostra D’oltremare Maria Caputo.

Una stagione coronata da titoli mondiali, europei, italiani che saranno tutti premiati con Eolo, il riconoscimento che da anni la Zona riserva a quanti si sono particolarmente distinti nell’attività. Premiati anche i campioni zonali, i tecnici, gli Ufficiali di regata, i Circoli e quanti hanno dato visibilità e contribuito ai successi della vela campana nel corso del 2023. Ricco il calendario di gare che si prospetta nel 2024.

L’anno, già partito a gennaio con la trentesima edizione del Trofeo Campobasso che ha portato a Napoli 200 giovani velisti di tutto il mondo, si proietta verso i prossimi mesi con una serie di importanti appuntamenti per la vela giovanile e di altura.

«Merito del lavoro svolto da tutti i circoli velici del territorio e dell’ottimo coordinamento del Comitato di Zona» dichiara il Consigliere Federale Antonietta De Falco.

I grandi appuntamenti proseguiranno a marzo con una tappa del Circuito Nazionale J24 a Salerno il 2 e 3 marzo e poi l’atteso appuntamento con la II tappa del prestigioso Circuito Kinder Joy of Moving per la prima volta in Campania , regata valida anche come II tappa del Trofeo Optisud in programma ad Agropoli dal 12 al 14 aprile, un evento che richiamerà oltre 300 giovani timonieri e che avrà come tema sportivo “l’inclusione”.

Continuerà in quell’occasione la sinergia avviata con Giffoni Film Festival, di cui la V ZONA è particolarmente orgogliosa .La vela e il cinema declinati in chiave giovanile si sono già incontrati al Trofeo Campobasso laddove alcuni velisti hanno avuto la possibilità di entrare nella giuria di Giffoni 54 e proseguiranno ad Agropoli..

Da aprile a giugno di scena l’altura, il kite e wing foil e le vele d’epoca: ad Ischia l’appuntamento con la Scheria Cup nel week end del 4 e 5 maggio e contemporaneamente il circuito kite e wing foil a Torre Annunziata, nelle acque di Torre del Greco dal 18 al 21 aprile , si terranno i campionati italiani minialtura, mentre tra il 9 ed il 23 maggio, torna lo storico appuntamento con la Tre Golfi, “una delle regate d’altura più importanti del Mediterraneo: 12 giorni di regata, 1500 velisti per una macchina organizzativa che coinvolge tutto il golfo di Napoli, da Napoli a Sorrento e che assegnerà anche il campionato europeo Maxi, il campionato del Mediterraneo Orc ed il campionato nazionale del tirreno.

Il fitto programma di appuntamenti prosegue dal 14 al 16 giugno con i campionati italiani Ilca Master a Sapri e con le Vele d’epoca a Napoli dal 19 al 23 giugno, evento che toccherà anche le isole di Capri e Ischia.

Poche settimane di pausa estiva per tirare il fiato e a settembre e ottobre altri tre appuntamenti clou che si terranno con la flotta RS21 della Regione Campania in uso alla V ZONA , prima il campionato italiano Match Race a Torre del Greco e poi il mondiale 2K a Napoli dal 16 al 19 ottobre ed in mezzo il prestigioso Trofeo dei Circoli Ultracentenari Italiani.

La lista dei premi Eolo che saranno assegnati il prossimo 15 febbraio 2024 è disponibile nella sezione notizie dalla Zona : atleti tecnici, circoli e quanti hanno contribuito ai successi della vela campana pronti a ricevere il premio Eolo.

La premiazione si terrà alle ore 17 :00 nella Sala Italia del Centro Congressi della Mostra d’Oltremare Napoli .

Per accedere all’evento i premiati ed i dirigenti dei Circoli campani ed eventuali accompagnatori dovranno accreditarsi tramite i circoli di appartenenza e troveranno un desk dedicato alla biglietteria dell’Ente Mostra in Piazzale Tecchio, attivo dalle ore 16 alle ore 18 del giorno 15 febbraio 2024.