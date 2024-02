Simona Quadarella oro nei 1500 metri ai mondiali di Doha: «Volevo vincere»

Simona Quadarella trionfa nei 1500m al Mondiale di nuoto di Doha e oltre alla medaglia d'oro ottiene il pass per Parigi 2024: «Sono proprio contenta, volevo vincere, sapevo che la medaglia era alla mia portata ma non pensavo di fare 15'46" e per questo sono ancora più contenta». Così ai microfoni di Rai Sport L'atleta romana ha commentato l'oro conquistato.

«Mi volevo prendere questa medaglia - ha aggiunto - C'è tanta Simona in questo successo, oggi ci ho messo qualcosa in più. A chi dedico questa medaglia? A me stessa, ultimamente facevo tanta fatica, ho pensato più volte se fosse giusto venire a Doha poi ho deciso di venire e di mettermi alla prova».