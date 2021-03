Campania in lockdown, De Luca riscrive l'ordinanza: mercati chiusi da sabato alle 15

Entrerà in vigore sabato 13 marzo alle ore 15, e non più da domani, lo stop allo svolgimento di fiere e mercati in Campania. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale viene modificata la norma prevista nell'ordinanza firmata ieri e relativa a fiere e mercati.

La sospensione dello svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio riguarda anche quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

«Queste ultime attività - si legge nell'ordinanza - restano consentite nei negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi».

In relazione alla chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, l'ordinanza numero 8 firmata oggi precisa che «sono consentiti esclusivamente l'accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all'accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso».

