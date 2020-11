Lockdown a Napoli, ecco le aree ad accesso limitato: Plebiscito, lungomare e Decumani

All’esito della riunione di coordinamento interforze che si è tenuta in Prefettura, è stata completata la valutazione delle zone di Napoli dove, nel corso del prossimo fine settimana, saranno attuati, ad opera delle forze dell’ordine, presidi per il contingentamento delle presenze e la regolamentazione dell’accesso, in attuazione delle misure di prevenzione anti Covid. I presidi intesseranno Piazza del Plebiscito, via Partenope, piazza San Domenico Maggiore e Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli.

