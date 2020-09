Lotta alla droga a Napoli: denunciato 24enne con due grammi di cocaina

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Pianura hanno effettuato un controllo in via Madama Butterfly presso l’abitazione di un giovane che è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina del peso complessivo di circa 2,5 grammi e della somma di 590 euro.

G.A., 24enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA