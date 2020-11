Spacciatore di cocaina bloccato a Castellammare

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in piazza Giovanni XXIII un uomo a bordo di un’autovettura che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 25 involucri con 26 grammi circa di cocaina e di 850 euro; inoltre presso l’abitazione dell’uomo a Pompei, hanno rinvenuto altri 4 involucri con 4 grammi circa della stessa sostanza e un bilancino.

Vincenzo D’Auria, 29enne stabiese con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, supermarket dello spaccio sotto i portici a Scampia: due... LA DROGA Napoli: vendeva hashish in auto, ​bloccato dalla polizia LA DROGA Napoli: hashish e marijuana, arrestate due spacciatrici





© RIPRODUZIONE RISERVATA