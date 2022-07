Campania protagonista del Lotto: vincite per 82.500 euro da Napoli a Caserta

Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite per 82.500 euro: la più importante, riporta Agipronews, è arrivata a Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, dove un giocatore ha centrato un terno secco da 45mila euro.

A Recale, in provincia di Caserta, è stata registrata una vincita da 14mila euro. Le altre due vincite, invece, sono arrivate rispettivamente a Napoli, con un premio da 12.500 euro, e a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove un giocatore ha portato a casa 11mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora gli 815 milioni dall'inizio dell'anno.