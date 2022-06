10eLotto, doppietta in Campania: vincite per oltre 70mila euro

Il «10eLotto» cala la doppietta in Campania: nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Sessa Arunca, in provincia di Caserta, è riuscito a portare a casa un premio da 40mila euro con un 9, mentre un altro giocatore di Saviano, in provincia di Napoli, ha centrato un premio da 30 mila grazie a un 5 Oro.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.