10eLotto, centrato un Doppio Oro da un milione di euro: ecco dove

Lombardia in festa grazie al 10eLotto. Nel concorso di giovedì 4 gennaio, secondo Agipronews, a Carate Brianza (Mb) un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro che è valso la prima vincita milionaria del 2024. Da segnalare anche un 6 Doppio Oro messo a segno Verderio, in provincia di Lecco, da 60 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall’inizio del 2024.