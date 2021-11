Maltempo a Castellammare, villa allagata: a pesca con la canoa

Ha indossato gli stivali da pioggia, recuperato al sua canna da pesca e a bordo della sua canoa ha esplorato corso Garibaldi. Siamo a Castellammare dove la pioggia della mattina ha allagato del tutto la villa comunale e le strade adiacenti. Un problema ormai annoso per il waterfront che ha appena sei anni di vita e tantissimi problemi irrisolti. Uno di questi è proprio lo scolo dell'acqua piovana che proprio non riesce a trovare un canale libero per arrivare in mare. Così accede spesso dopo una violenta pioggia che la spiaggia , la villa e le strade adiacenti diventino un unico mare.

Esasperato per l'ennesima giornata di lavoro persa, Alessio De Rosa, titolare del parcheggio lungomare ha pensato stavolta di ironizzare. Così eccolo Alessio, davanti al suo garage del tutto allagato, ad aspettare che l'acqua defluisca per poi scendere dalla canoa e cominciare a ripulire dal fango e tutto i locali.