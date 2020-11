Maltempo a Napoli, il fango sommerge Marano: danni ingenti, ruspe in azione

Diversi punti della città di Marano sono letteralmente sommersi dal fango. Da via Cupa dei cani, a ridosso con il quartiere Chiaiano, a via Vallesana, a due passi dal cimitero di Marano. Fango ovunque che arriva dalle zone collinari di Santa Maria a Pigno e da via Marano-Pianura, dove il sistema fognario è completamente o in parte assente e dove ancora oggi si segnalano sbancamenti illegali.

Zone ad altissimo tasso di abusivismo edilizio. Altre problematiche si registrano in via Pendine-Casalanno, al confine con il comune di Quarto. Sul posto gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della locale Compagnia.

