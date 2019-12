La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo arancione su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani. L'attenzione è massima e resta altissima per «precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale - dice la protezione civile - Venti forti o molto forti dai quadranti occidentali con locali raffiche nei temporali. Mare agitato o molto agitato, con mareggiate lungo le coste esposte».

I temporali, in qualche zona, potrebbero avere anche forte intensità. Una situazione che è associata ad un rischio idrogeologico di tipo diffuso che, al suolo, potrebbe determinare instabilità di versante con frane e colate rapide di detriti o fango, e allagamenti. Le piogge dovrebbero attenuarsi nel pomeriggio di domani, lasciando il posto ad un significativo incremento del vento.

Intanto sono stati sospesi i collegamenti marittimi da e per Capri, a causa delle condizioni meteo con venti di libeccio a circa 30 nodi mentre il mare ha raggiunto forza 5. Stamane l'unica partenza per Napoli è stata quella delle 8.30 con il traghetto Caremar mentre a mantenere i collegamenti con Sorrento e la penisola è stato l'aliscafo Giunone dell'Alilauro Gruson guidato dal comandante Antonio Russo, che per la sua bravura a navigare in condizioni particolarmente difficili è soprannominato 'Capitan Tempesta'. Anche Russo però ha comunicato alla Capitaneria, alle 13, di non essere in grado di proseguire le corse.

