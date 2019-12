Maltempo a Napoli, cadono alberi in via Nicolardi e in via Medrano: «Manca la potatura»

E’ cauto un albero in via Nicolardi, e mezz’ora prima un altro in via Medrano a capodimonte. L’allarme è stato dato dalla Consigliera della Terza Municipalità Giuliana De Lorenzo che ha allertato la Protezione Civile. Al momento non si registrano danni a persone ma resta la preoccupazione dei residenti per il forte veto di queste ore.



«Sono mesi, anzi anni - dichiara De Lorenzo - che chiedo manutenzione nella zona, ma le mie richieste sono rimaste inascoltate. Sono stati tagliati da pochi mesi quelli valutati pericolanti, ma della manutenzione ordinaria non è mai stata fatta». Sotto accusa dunque la potatura degli alberi, che avrebbe sicuramente evitato incidenti simili. «Ecco le conseguenze per non aver fatto controlli a suo tempo - sbotta una residente di via Nicolardi – ora è il momento di ottenere interventi più accurati che ci diano un’adeguata sicurezza sul territorio». © RIPRODUZIONE RISERVATA