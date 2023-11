Maltempo a Napoli e Campania: interrotta tratta Circumvesuviana, sospesi i collegamenti marittimi per Ischia e Procida

Il maltempo fa cadere i rami degli alberi sulla linea elettrica aerea: interrotta una tratta della Circumvesuviana. È iniziata all'insegna dei problemi la giornata per i pendolari della linee vesuviane gestite da Eav. Come comunica lo stesso Ente Autonomo Volturno, «causa guasto tecnico per caduta rami sulla linea aerea, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Pioppaino». L'azienda di trasporti fa anche sapere che «è in corso l'intervento di rimozione degli ostacoli per la rimessa in servizio della circolazione».

Nel frattempo, proprio per questo motivo il treno delle 8.57 da Napoli è stato soppresso da San Giorgio a Torre Annunziata.

Mare agitato e vento forte di ponente stanno provocando anche la sospensione di molti collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida.

Le condizioni meteo marine avverse hanno causato sin da stanotte la cancellazione di corse per le due isole del golfo di Napoli sia dei traghetti che degli aliscafi; stop totale dunque ai collegamenti veloci dai porti di Forio, Casamicciola e Marina Grande di Procida e sospesi anche diversi collegamenti effettuati dalle navi dalle due isole per Porta di Massa e Pozzuoli.

Probabile che la regolarità dei servizi marittimi resti incerta per il resto della giornata: considerate le previsioni meteorologiche, ai passeggeri viene consigliato dunque consultare siti e call center delle compagnie marittimi prima di mettersi in viaggio.