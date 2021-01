Ennesimo fine settimana con i rubinetti a secco in molte frazioni del comune di Marano: da via San Rocco a San Marco, da via Marano-Quarto alla zona collinare della città. Decine le chiamate agli agenti della polizia municipale per segnalare l'ennesimo disservizio. La storia si trascina da almeno due anni. Sono migliaia le famiglie che da ieri mattina patiscono nuovamente i disagi e che protestano sui social.

I problemi, secondo l'ufficio tecnico del Comune, sono imputabili al cattivo funzionamento degli impianti di sollevamento idrico, alle tante, troppe perdite e ai furti di acqua.

