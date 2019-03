Napoli, colpi di pistola e odio sui social per fermare le nozze trash del neomelodico e della vedova del boss

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:00

Dall'abbraccio in diretta tv tra il boss e la figlia aspirante cantante al matrimonio multimediale della vedova ormai molto allegra: quella dei Marino e dei loro cari resta una vita sotto i riflettori. La storia delle nozze trash di Tony Colombo e Tina Rispoli, con l'annuncio della gravidanza, sono state infatti seguite per qualche ora da uno dei più popolari programmi del pomeriggio, quello condotto da Barbara D'Urso e post dopo post da quasi duemila fans su Facebook. Ma la sposa sorridente è ad alto rischio per il neomarito: a novembre scorso qualcuno ha sparato contro la casa discografica del cantante neomelodico e gli inquirenti sospettano che si tratti di un avvertimento da parte di chi non è favorevole alla love story tra la vedova del boss che ha lasciato tre bambini.