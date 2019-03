Le nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss: «Multe da trentamila euro»

Venerdì 29 Marzo 2019, 17:44 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 17:46

«Nei giorni scorsi - si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli - gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia sono venuti a conoscenza attraverso i media dello svolgimento non autorizzato di un concerto in piazza del Plebiscito nelle ore notturne alla vigilia delle nozze del cantante Tony Colombo. Gli agenti si sono immediatamente attivati nel raccogliere testimonianze e video ed a seguito di una rapida attività investigativa hanno ricostruito i fatti, individuato le responsabilità e sanzionato l’organizzazione dell’evento ai sensi dell’art 68 Tulps per mancanza di licenza di esercizio per il pubblico spettacolo e per assenza di nulla osta per l’impatto acustico per un importo di oltre 2000 euro. Inoltre gli organizzatori avevano allestito in piazza del Plebiscito anche un palco occupando abusivamente 36 mq per i quali è stata elevata sanzione che comporterà il pagamento di 173 euro oltre la Cosap che ammonta ad oltre 30.000 euro».«Le violazioni commesse poi per i festeggiamenti delle nozze - si legge ancora nel comunicato - hanno riguardato anche il passaggio di una carrozza con cavalli e giocolieri a corso Secondigliano: gli Agenti del Nucleo Mobilità Turistica sono intervenuti fermando la carrozza lungo il percorso per intralcio alla circolazione stradale e sanzionando il conducente per mancanza del contrassegno identificativo e del segnale posteriore di veicolo a trazione animale».