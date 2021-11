Medicinali per il Venezuela, dall'Ordine dei farmacisti raccolti altri 90mila euro in una settimana

Altri novantamila euro in una settimana. Questa volta per i bisognosi del Venezuela. Una nuova raccolta dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli presieduto da Vincenzo Santagada sta fronteggiando non solo il Covid con professionisti in prima linea ma si sta occupando anche della povertà dilagante nel tessuto della società proprio a causa del virus. L’Ordine non dimentica gli ultimi con i progetti “Un Farmaco per tutti” e “Una Visita per Tutti" portati avanti da anni anche con la Curia di Napoli.

È di oggi l’incontro tra il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli Vincenzo Santagada e il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Sua Santità Papa Francesco, nella sede del progetto nel centro storico di Napoli. Sono stati donati farmaci destinati ai bisognosi per oltre 200mila euro in 20 giorni.

«Un gesto d’umanità che congiunge scienza e spiritualità - commenta Santagada - Più che mai in questo momento abbiamo bisogno di entrambe».