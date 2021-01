Per sfuggire alla cattura dei carabinieri si erano spacciati per operai di una ditta intenta a ristrutturare un appartamento. Erano in realtà due pusher che, insieme ad un loro complice, sono stati arrestati a Melito. Denunciata per favoreggiamento la donna che li aveva accolti nella propria abitazione. La zona dove è scattato il blitz dei carabinieri della compagnia di Marano e della tenenza di Melito è quella del parco Monaco, una delle piazze di spaccio più note del territorio. Sono finiti in manette Costantino Esposito e Guglielmo Iafulli, entrambi residenti a Napoli, e Massimo Barbato, 47 enne di Mugnano.

APPROFONDIMENTI L’INCHIESTA Reddito di cittadinanza, tra gli “indigenti” il reggente... LA DROGA Spaccio di droga dai domiciliari, arrestato 49enne a Napoli I CONTROLLI Napoli, controlli no limits: alto impatto al Rione Amicizia e Rione...

I tre sono percettori di reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno rinvenuto 35 dosi di droga nascosta in un cassetto artigianale creato sulla facciata dello stabile. Nel corso della stessa operazione sono stati fermati e denunciati tre contrabbandieri di sigarette. Anche loro sono percettori di reddito di cittadinanza. Arrestati e denunciati sono stati segnalati all'Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA