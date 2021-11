Ieri mattina, intorno alle nove, è avvenuto un incidente a Frattamaggiore in via Lupoli. Lo scontro ha coinvolto il conducente un’auto che viaggiava a forte velocità e un ragazzino a bordo di un monopattino elettrico.

Il conducente dell’automobile, non avendo rispettato lo stop presente sulla corsia, ha travolto il giovane facendolo cadere bruscamente sull’asfalto.

In quel momento si sono creati diversi allarmismi tra i passanti che hanno soccorso il ragazzo. Non è ancora chiaro, invece, se il conducente dell’automobile l’abbia aiutato. Tuttavia, il giovane, avendo utilizzando il casco di protezione non ha riportato gravi ferite ed è tornato a casa.