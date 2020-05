Monte di Procida, party in spiaggia con 50 motociclisti: fermati dai vigili

Un party non autorizzato con cinquanta motociclisti che si sono dati appuntamento nella tarda serata di ieri ad Acquamorta, litorale del Comune di Monte di Procida. Distanze di sicurezza non rispettate, così come le restanti norme imposte per evitare l'espandersi del contagio da Coronavirus.

L’intervento della Polizia Municipale che ha cacciato i centauri e che passerà all’identificazione dei presenti con l’ausilio della telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio. Il sindaco Giuseppe Pugliese, sull’accaduto, ha precisato: «Voglio ringraziare i due agenti della polizia municipale che repentinamente si sono precipitati sul posto. Inoltre, voglio assicurare che oltre ad essere cacciati, i protagonisti di questo raduno saranno tutti puniti. La pagheranno cara».

Ultimo aggiornamento: 15:41

