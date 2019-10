Campi flegrei, ad Acquamorta le riprese del Commissario Ricciardi

Martedì 15 Ottobre 2019, 08:51

Nella splendida cornice di Acquamorta sono in corso le riprese fiction Il Commissario Ricciardi. Una produzione targata Rai che andrà in onda sulla prima rete nazionale. La realizzazione della fitcion dovrebbe concludersi verso la fine di novembre, ed andrà di conseguenza in onda a partire dai primi mesi del 2020.Protagonista assoluto della serie televisiva è, che in serata ha avuto modo di presentarsi nel Comune flegreo. Tanti i fan che lo hanno accolto ad Acquamorta, in attesa di una foto o di un semplice saluto. L'attore è molto amato dai giovani, grazie ai grandi successi raggiunti con L'Allieva e La Porta Rossa. Sarà il protagonista principale della fitcion, con la RAI che ha preso spunto dal celebre romanzo dello scrittore Maurizio De Giovanni.Ambientata nel 1932, la serie segue le indagini del Commissario Ricciardi, dotato di poteri paranormali: è in grado di vedere i fantasmi delle persone morte in maniera violenta. Grazie alla tenacia che lo contraddistingue, riesce a risolvere i casi più complessi.