Scontro tra scooter nel Napoletano: Gianni, 24 anni, non ce l'ha fatta

Gianni Cioffi non ce l'ha fatta. È deceduto il 24enne rimasto rimasto ferito in uno scontro tra due scooter a Frattamaggiore. Sabato scorso, il primo sabato dopo il lockdown, poco dopo le 22.00, all'incrocio tra una traversa e via Fiume si è verificato l'incidente. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. Su facebook crescevano gli appelli a raccogliersi in preghiera per Gianni. Nel primo pomeriggio sono arrivati i primi messaggi di cordoglio dei suoi amici: «Riposa in pace fratello». Una notizia terribile che ha sconvolto Caivano. Il ragazzo abitava nel Parco Verde, un'intera comunità lo piange. Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA