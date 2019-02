Addio a Mariano Malvano, presidente Aio Napoli: «Ricorderemo il suo sorriso»

Mercoledì 20 Febbraio 2019, 13:17

Sorridente, brillante disponibile. Gli amici ricordano così Mariano Malvano deceduto questa notte. Il suo percorso di vita si ferma a soli 62 anni dopo una lunga malattia. È stato presidente Aio Napoli, e consigliere nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri. Gli amici lo ricordano come uomo di grande cultura, ha ricoperto molti e prestigiosi incarichi in società scientifiche.«Ha profuso grande impegno nella vita associativa –ricorda il Presidente Aio Fausto Fiorile – che, in AIO, lo ha visto in prima linea fino a qualche anno fa. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze mie e dell’Associazione». Pregevole il suo impegno politico nelle scorse consiliature. svolgeva il ruolo di consigliere comunale a Napoli e di presidente della commissione di vigilanza su Bagnoli Futura, l'azienda partecipata che doveva bonificare l'area ex Italsider.Denunciò sprechi, mancata bonifica, clientele, assunzioni senza concorso in Bagnoli Futura. Nel 2009 presentò una serie di esposti denuncia alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica. Grazie alle denunce di Malvano, la magistratura penale e contabile individuò illegalità, irregolarità e ruberie.