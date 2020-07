Movida a Napoli, blitz della polizia nel centro storico: denunciati due proprietari di locali

Gli agenti del commissariato Decumani, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha interessato il centro storico a Napoli, tra via Monteoliveto, vico Carrozzieri, piazza del Gesù, via Mezzocannone, via De Marinis e via Costantinopoli, finalizzato a garantire il regolare svolgimento della «movida».

L'attività ha consentito di identificare 99 persone e di controllare 33 veicoli. Un uomo sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo è stato denunciato con notifica di un ordine di allontanamento.



Ultimo aggiornamento: 12:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In vico Carrozzieri a Monteoliveto sono stati controllati due locali: nel primo un dipendente è stato denunciato per aver somministrato degli alcolici a dei minori, in particolare per aver servito un cocktail a base di bevande alcoliche ed energizzanti, ed è stato altresì denunciato il titolare per la mancata vigilanza nella conduzione dell'esercizio commerciale in quanto assente all'atto del controllo; nel secondo locale il titolare è stato denunciato per inosservanza del provvedimento di cessazione «ad horas» dell'attività di somministrazione di cibi e bevande emanato dal Comune di Napoli, essendo già stata riscontrata precedentemente la mancanza di licenza di somministrazione.