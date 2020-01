Movida violenta a Napoli, due giovani accoltellati nella notte a piazza Bellini: uno è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte di coltelli e sangue a Napoli. Inarrestabile come un fiume in piena, prosegue l'ondata di violenza nel cuore del centro storico cittadino: questa notte due giovani sono stati feriti a colpi di coltello in. La violenza è esplosa all'esterno di un locale nel quale alcune comitive di ragazzi stava trascorrendo il venerdì sera.P.M, 26 anni, e il suo amico 29enne B.A. ascoltavano musica e bevevano una consumazione quando, per motivi ancora non chiari, hanno avuto una discussione con un gruppo di altre persone presenti nel locale. Il diverbio è durato poco, e tutto sembrava essere rientrato quando, all'uscita dal bar -- i due giovani si sono ritrovati di fronte gli stessi con i quali avevano poco prima litigato. A questo punto si è scatenata una violenta aggressione: e sono spuntati i coltelli.P.M e B.A, in netta minoranza sugli altri, hanno tentato di difendersi ma - di fronte alle lame - nulla hanno potuto. Accerchiati, insultati e presi di mira con calci e pugni, i due sono stati anche raggiunti da pesanti fendenti. Ad avere la peggio è stato il 26enne, raggiunto da una coltellata alla schiena che gli ha perforato il polmone; B.A è stato invece colpito all'inguine. Gli aggressori, secondo un copione tristemente collaudato, subito dopo sono scappati. Poco lontano dal luogo dell'agguato c'era una pattuglia dei carabinieri, in servizio di controllo del territorio, che è immediatamente intervenuta prestando i primi soccorsi ai feriti e allertando il 118. Ma purtroppo il gruppaccio di violenti era già lontano.Ricoverati al Vecchio Pellegrini, i giovani sono stati medicati. Subito gravi sono apparse le condizioni del ferito alla spalla: la lama gli ha perforato di alcuni centimetri il polmone, provocando una copiosa emorragia. È stato operato d'urgenza, le sue condizioni restano gravi, anche se non dovrebbe correre pericolo di vita. Serie, ma meno gravi, le condizioni dell'amico.Sull'ennesima violenza consumatasi durante il by night, che a Napoli si fa sempre più rosso sangue, indagano i militari del Comando provinciale di Napoli. I quali avrebbero già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che in piazza Bellini sono anche numerosi.