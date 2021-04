Murales della camorra a Napoli, continua la rimozione: tensione a San Giovanni a Teduccio

Non si fermano le operazioni di rimozione di altarini e murales a Napoli, anche questa mattina doppio intervento alla Sanità e a San Giovanni a Teduccio dove non sono mancati attimi di tensione. Alla Sanità, in vico Supportico della Vita è stato rimosso l'altarino dedicato a Pietro e Ciro Esposito, due capiclan - padre e figlio - entrambi ammazzati (nel gennaio e nel novembre del 2015) nella faida di camorra scoppiata all'epoca con il clan...

