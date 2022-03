Musica ad alto volume, multati tre locali nella zona dei baretti

Tre locali multati in vico Belledonne a Chiaia per la musica dopo la mezzanotte e il mancato rispetto dell'orario di chiusura. Un taxi sorpreso senza assicurazione e revisione, licenza ritirata nella zone dell'aeroporto di Capodichino. Altri quattro sanzionati tra l'area ospedaliera e la stazione, uno abusivo fermato nel centro storico. Questo il bilnacio dei controlli della Polizia municiapel, impegnata anche a far rispettare la normativa anti-Covid (99 accertamenti effettuati) e il codice della strada (54 accertamenti, altri quattro verbali).