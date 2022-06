Napoli, 62enne agli arresti domiciliari fermato nel centro commerciale

Un maresciallo e un carabiniere fuori servizio entrano nel centro commerciale Azzurro di via Cinthia a Napoli. Ma, in uno nuovo store da poco inaugurato, incrociano un 62enne: l’uomo avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari. I militari, che lo hanno riconosciuto perché tante volte lo avevano controllato a casa sua, lo hanno fermato e portato in caserma. L'anziano è stato arrestato per evasione e ora è in attesa di giudizio.