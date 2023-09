Napoli, agenti della polizia locale aggrediti durante i controlli

Una donna straniera ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale di Napoli che l'hanno trovata priva delle autorizzazioni necessarie per la vendita di abbigliamento e prodotti per la cura del corpo: è successo in corso Novara, a Napoli, ai poliziotti della unità operativa San Lorenzo, che poi sono stati nuovamente aggrediti, questa volta da un uomo, della stessa nazionalità della donna, intervenuto quando era in corso l'identificazione.

Le disavventure per agenti però non sono finite lì: sono stati accerchiati da altri individui che inveivano e cercavano di sottrarre i due dal fermo e di recuperare la merce.

Solo l'intervento di ulteriori pattuglie in servizio in zona ha evitato che la situazione degenerasse, consentendo di procedere all'arresto dei due individui, entrambi sottoposti a rito direttissimo e condannati a 4 mesi per la donna e a 6 mesi per l'uomo. Per due degli agenti intervenuti si sono rese necessarie cure mediche.