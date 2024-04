Napoli, arrestato 25enne per due tentati furti

Nella notte tra giovedì e venerdì, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Speranzella, sono stati avvicinati da un uomo il quale ha raccontato che, poco prima, aveva notato un giovane intento a forzare la serratura di un’attività commerciale poco distante con il chiaro intento di accedervi, ma, alla sua vista, si era dato alla fuga.

I poliziotti hanno rinvenuto, nelle immediate vicinanze del locale, una scatola con all’interno delle monete per un ammontare di circa 200 euro, due telefoni cellulari e una power bank, provento di un furto perpetrato presso un altro esercizio commerciale. L’intuito degli agenti ha trovato riscontro quando gli operatori hanno accertato che, in vico Santa Maria delle Grazie, vi era stato un furto a seguito del danneggiamento della porta di ingresso del locale dove, gli operatori, hanno rinvenuto un palo di ferro utilizzato per commettere l’effrazione.

Nella mattinata di venerdì, gli operatori, a seguito di una minuziosa attività di indagine, grazie anche all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza locali, hanno potuto esaminare le fasi antecedenti e successive all’evento delittuoso. Hanno rintracciato il presunto responsabile, subito dopo, in piazza Bovio, dove, quest’ultimo, alla vista degli operatori si è dato invano alla fuga, è stato bloccato in vico Lungo Gelso.

Per tal motivo l’indagato, un 25enne marocchino con precedenti di polizia, anche specifici, e irregolare sul Territorio Nazionale, è stato sottoposto a fermo per furto aggravato.