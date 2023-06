Napoli, ruba un’auto e ferisce un agente con un pugnale: arrestato

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto ai reati predatori, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Pasquale Ciccarelli per una segnalazione di un furto di un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno contattato il proprietario dell’auto il quale ha raccontato che, poco prima, era stato avvicinato da un uomo che minacciandolo con un coltello si era impossessato della sua autovettura.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite ed al sistema GPS presente sul veicolo, hanno rintracciato la vettura in una piazzola di sosta nei pressi dell’uscita di Fuorigrotta della tangenziale con a bordo un uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di innestare la marcia per eludere il controllo ma è stato fermato; in quel momento, lo stesso ha impugnato un pugnale nascosto sotto il sedile dell’auto ed ha colpito di striscio uno degli agenti fino a quando è stato disarmato e, dopo una colluttazione, bloccato.

Il 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; infine, l’auto è stata restituita al proprietario.