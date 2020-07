Ha percorso via San Gregorio Armeno ammirando i pastori e complimentandosi con gli artigiani che lo hanno ringraziato, per il lavoro svolto in questo periodo di pandemia. Il professore Paolo Ascierto stamattina, ha ricevuto l'abbraccio della cittadinanza e dei maestri presepiai che lo hanno accolto a braccia aperte. Un tour tra le botteghe storiche e più note al mondo che, proprio recentemente, hanno donato pastori e preseti ai medici impegnati in prima linea contro il covid-19.



«Ho voluto ringraziarli – commenta il prof. Ascierto – perchè ci hanno dimostrato tanto affetto e solidarietà. É stato un gesto importante a cui non si poteva non rispondere. Questa strada è ancora semi deserta, ma io sono sicuro che poco alla volta si ripopolerà perchè ormai i numeri dimostrano che la Campania è una zona sicura».

Proprio su questo punto e sulla cosiddetta seconda ondata in autunno, l'oncologo e ricercatore del Pascale è stato chiaro. Bisogna rimanere attenti ma senza lasciarsi vincere dalla paura.

«Questo discorso – conclude Ascierto – nasce dalla storia e dall'esperienza fatta con la seconda ondata di “Spagnola” che fu certamente più devastante della prima. Noi oggi siamo difronte ad un virus di cui conosciamo poco e per questo ci ha colti impreparati, ma adesso siamo più pronti a reagire. Non è detto che questa seconda ondata ci sarà, ma comunque non dobbiamo calare la guardia. Bisogna continuare a rispettare le regole ed a fare molta attenzione».

