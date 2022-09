Napoli: sicurezza alimentare e tavolino selvaggio, blitz dell'Asl nelle pizzerie di via Pietro Colletta

L’attività di prevenzione e controllo posta in essere dall’Asl Napoli 1 Centro con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare di tutti i prodotti destinati al consumo del pubblico e il rispetto delle norme previste per legge ha portato giovedì sera ad un’importante operazione in via Pietro Colletta.

Il Dipartimento di Prevenzione ha infatti effettuato un intervento di vigilanza sui locali di somministrazione alimenti, mettendo in campo 23 unità (10 medici e 13 tecnici della prevenzione). Ben 15 gli esercizi ispezionati: 6 pizzerie, 6 bar, 1 ristorante e 2 gelaterie per i quali sono state contestae complessivamente 69 prescrizioni, una diffida e 5 sanzioni amministrative (per un importo complessivo di 9.000 euro).

LEGGI ANCHE Graffiti selvaggi a Napoli, l'orda dei vandali all'attacco di monumenti e bus

Il personale del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 1 Centro ha anche disposto lo sgombero della sede stradale da numerosi tavolini di tre locali che impropriamente avevano invaso il tracciato stradale.