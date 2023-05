Napoli, asse perimetrale Melito-Scampia: partono i lavori per i new jersey

Nella mattinata di oggi sono partiti gli ultimi lavori per rendere fruibile la perimetrale di Scampia. La divisione fra le due carreggiate rimane con i guard rail in acciaio, che, oltre avere le normali bullonature, presentano anche saldature aggiuntive per evitare possibili furti. Ai due bordi delle carreggiate si stanno predisponendo i new jersey.

La prima colonna di Tir è arrivata alle 9, scortata dalla polizia stradale, e la messa in opera con anche segnaletica aggiuntiva si prolungherà per alcuni giorni. Si punta a riaprire la strada entro la fine della settimana. Si tratta complessivamente, fra le due carreggiate, di circa 2 km di new jersey, che verranno trasportati da 40 mezzi speciali fra oggi e domani. Per un totale di circa 1.200 tonnellate di materiale.

L'operazione, cordinata dall'assessore alla viabilità ed infastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, per il sindaco Gaetano Manfredi, rappresenta: «Un passo fondamentale per risolvere un problema infrastrutturale che sta creando disagi alla viabilità».