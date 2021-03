Inchiesta sulla statua di Maradona, si dimette l'assessora De Majo: annuncio su Facebook

Napoli, annuncia le sue dimissioni con una lettera su Facebook l'assessora comunale Eleonora De Majo. «Le ultime vicende, quelle che riguardano la composizione della commissione tecnico-popolare per la scelta della statua di Maradona - si legge nella nota - stanno assumendo la piega di un pesantissimo accanimento personale, che è arrivato alla perquisizione in casa con il sequestro di telefoni e computer (motivo per cui sono irreperibile da qualche settimana) e dalla pubblicazione sui giornali cittadini di atti che mi riguardano relativi ad indagini ancora in corso di cui a stento io stessa avevo avuto conoscenza».

Ultimo aggiornamento: 19:24

