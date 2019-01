Bomba in pizzeria da Sorbillo, arriva Salvini: «Sarò a Napoli entro 48 ore»

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 13:21 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono in contatto con la prefettura e la questura e sarò in provincia di Napoli entro 48 ore». Così a Cagliari il ministro dell'Interno Matteo Salvini sulla situazione nel Napoletano, dove sono scoppiate otto bombe nell'ultima settimana, l'ultima all'ingresso della pizzeria Sorbillo. «In questa manovra ci sono 400 milioni per assunzioni delle forze dell'ordine - ha aggiunto - sono contento di aver fatto in sei mesi ciò che gli altri non hanno fatto in anni. Per Napoli ci sono soldi per assumere 100 poliziotti in più».Secca la replica del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris: «Siamo ancora in attesa delle forze dell'ordine che per ben due volte in visita a Napoli il ministro dell'Interno aveva promesso e che io personalmente non ho visto se non nelle occasioni in cui autorevoli esponenti di governo fanno visita».