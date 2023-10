A Napoli c’è la possibilità di affittare i posti nelle strisce blu di un’intera strada e riservarli per i propri ospiti. A dire la verità la possibilità non è riservata a chiunque, anzi, per dirla tutta, fino ad oggi c’è un solo caso ed è quello che riguarda il Calcio Napoli che ha ottenuto la possibilità di riservare 30 posti auto in via Galeota, nei pressi dello stadio Maradona, nei giorni in cui la squadra disputa le partite interne. Prima di andare avanti, però, è necessario fare una puntualizzazione: in questa vicenda nessuno ha commesso illeciti e ciascuno ha operato in totale trasparenza. Insomma, non c’è nemmeno un’ombra sulla questione che, per adesso, è destinata ad essere un “unicum”, così sussurrano da Anm. Insomma, se pensate di riservare posti intorno alla vostra casa quando organizzate un party, voi non avrete il permesso.



Appurato che non esiste nemmeno una lontana ombra di illecito, va segnalato che, sulla questione, nessuno accetta di prendersi il merito (o la responsabilità) di aver concesso il permesso di affittare le strisce blu. Anm, che ha stretto un accordo economico per la concessione, rimanda alla Municipalità di Fuorigrotta. La Municipalità sottolinea di aver semplicemente varato un provvedimento di viabilità collegato alla vicenda, dopo un sopralluogo effettuato assieme alla polizia municipale. La polizia municipale, ma questo è scontato, non avrebbe nessuna possibilità di concedere permessi a un privato per occupare una porzione di città. Insomma, sebbene si tratti di un provvedimento pienamente regolare, nessuno sa dire chi ne abbia reso possibile l’applicazione.



L’idea di prendere in affitto i posti a pagamento nella strada che conduce alla porta carraia dello stadio di Napoli, via Galeota, è venuta alla società sportiva azzurra che ha guardato i regolamenti dell’Anm, ha notato che esiste la possibilità (fino ad ora offerta quasi esclusivamente alle impalcature per i lavori che invadono la strada) di chiedere ad Anm di occupare le strisce blu versando un contributo. Così ha scritto all’azienda.

In Anm nessuno ha trovato da ridire sulla richiesta: è stato anche stabilita una somma da versare, ma è stato spiegato al Calcio Napoli che prima di chiudere l’accordo economico sarebbe stato necessario chiedere il placet della Municipalità e della polizia municipale per le questioni di viabilità.

È stato, così, organizzato un sopralluogo su via Galeota: la Municipalità ha assistito in silenzio, i vigili hanno spiegato che, per consentire l’accesso alle auto degli ospiti del calcio Napoli, nelle strisce blu prese in affitto, sarebbe stato necessario modificare la viabilità, creando un doppio senso temporaneo nella strada.

Così il direttore della municipalità Fuorigrotta, con un atto del tutto legittimo, ha diffuso un’ordinanza nella quale si chiede di istituire il doppio senso di marcia in occasione delle partite casalinghe del Napoli. In quel documento si fa riferimento a una «richiesta pervenuta dalla Società Sportiva Calcio Napoli in data 19/10/2023 di riservare in un tratto di via Galeota n.30 stalli (strisce blu) per esigenze legate all’organizzazione delle manifestazioni sportive». Il presidente municipaleperò, spiega che non si tratta di una richiesta giunta direttamente alla Municipalità e che pure la data è sbagliata perché l’unico documento reperito nei suoi uffici è datato 6 ottobre.L’azienda napoletana di Mobilità, che gestisce le strisce blu, spiega di aver chiuso un accordo con il Calcio Napoli che prevede l’occupazione dei posti auto da sei ore prima della partita a due ore dopo il match, per un totale di dieci ore. Per il pagamento, spiegano da Anm, si è deciso di utilizzare il valore richiesto agli utenti in quel luogo. Il costo è diper garantire il parcheggio ai propri ospiti durante la partita.