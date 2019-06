Maria, la signora di Gomorra sanguinaria come Chanel: divise la cella con la br Lioce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 28 Giugno 2019, 07:00

Che frustrazione per un tipo smanioso come Ettore Bosti, l'erede diretto dell'Alleanza di Secondigliano, costretto a descriversi come un re senza trono. E per colpa di chi? Di lei, sempre di lei, di Maria la piccolina, nota anche come la zia, ma anche come la «sanguinaria», la bloody Mary della camorra napoletana (le attribuiscono 100 omicidi, ma non è stata mai indagata per fatti di sangue). Torniamo al povero (si fa per dire) Ettoruccio che si lamenta della «zia»: «Tutti quanti appartengono a lei», insiste al cospetto del boss Francesco Mallardo, per la frustrazione di non poter pretendere il pizzo neppure sotto casa, neppure al Vasto, da sempre enclave criminale del clan paterno.