Quel che accade quando il livello di allerta arriva al colore arancione, il penultimo prima del rosso che indica pericolo immediato di eruzione vulcanica, è stabilito nei dettagliati piani di protezione civile. Una ipotesi di crescita del livello di allerta è stata anche prevista nel corso delle esercitazioni che si sono svolte nei Campi Flegrei ad ottobre del 2019 quando nessuno ipotizzava l’attuale evoluzione della crisi bradisismica.



Nell’ambito di «EXE 2019 - Campi Flegrei» venne sperimentata la capacità di risposta proprio in caso di crescita del livello di allerta e si misero in atto tutti i piani che potrebbero diventare reali se il ministro Musumeci dichiarasse l’entrata in vigore dell’allerta arancione.

Ecco quale fu lo scenario prospettato nell’esercitazione che, poi, è esattamente ciò che avverrebbe nel malaugurato caso di grave allerta: considerati i dati di monitoraggio dell’Osservatorio Vesuviano e della rete vulcanologica nazionale il ministro decreta lo stato di allerta arancione. Subito il Presidente del Consiglio attiva la fase operativa di preallarme e delibera lo stato di emergenza. Viene attivata sul territorio una «Direzione di comando e controllo» (Di.Coma.C.). È prevista nel piano anche la richiesta di assistenza internazionale attraverso il Meccanismo Europeo di protezione civile.



Secondo il piano, riproposto nell’esercitazione del 2019, nella giornata successiva all’allerta arancione si procede all’evacuazione di tutte le strutture ospedaliere ricadenti nella zona rossa e delle case circondariali (nello specifico quella femminile di Pozzuoli), poi si passa alla messa in sicurezza dei beni culturali. Vengono avviati anche puntuali controlli alle vie di fuga con particolare attenzione alle sopraelevazioni che potrebbero cedere e bloccare il flusso dei mezzi in fuga.

La Direzione di comando, come previsto dal modello d’intervento, chiede l’attivazione delle attività necessarie all’allestimento delle aree d’incontro. I Comuni predispongono l’allestimento delle aree di attesa e approntano tutte le misure previste dalla pianificazione comunale per l’allontanamento della popolazione, da realizzarsi eventualmente durante la fase di allarme. In questa fase può iniziare anche l’allontanamento autonomo della popolazione che potrà già lasciare le abitazioni ricadenti nella zona rossa e potrà richiedere un contributo per la nuova sistemazione nella fase emergenziale.



Sin qui il racconto di quel che è stato testato nel 2019 e che potrebbe (fatti i debiti scongiuri) diventare realtà. Per affrontare in maniera consapevole le fasi dell’eventuale innalzamento del livello di allerta c’è anche un piccolo manuale che rientra nell’ambito del progetto «Io non rischio - Campi Flegrei». Si tratta di una serie di brevi infografiche che, nelle intenzioni della Protezione Civile, dovrebbero essere stampate e «appese in un luogo ben visibile a tutta la famiglia».

La scheda riferita alla fase di preallarme, quella corrispondente all’allerta arancione, spiega che bisogna essere costantemente attenti alle segnalazioni delle autorità locali ed essere sempre pronti ad allontanarsi tempestivamente. Il breve documento chiarisce che è importante fare un elenco delle cose da non dimenticare, dai documenti ai medicinali agli occhiali da vista e che è opportuno fare un sopralluogo della strada da seguire eventualmente in caso di richiesta di allontanamento. Viene spiegato ai cittadini che, già in caso di dichiarazione ufficiale di allerta arancione, è bene predisporre un kit di facile trasporto da utilizzare in caso di pericolo immediato. Il kit deve contenere acqua, cibo, medicinali, qualche torcia elettrica e anche attrezzi adatti a rimuovere la cenere nel caso in cui si finisca sotto una coltre insormontabile.