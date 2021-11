Cimitero, il nuovo business delle urne: morire a Napoli costa fino a 3.800 euro

Le crepe dell’asfalto tra le lapidi di Poggioreale sono così profonde che per lunghi tratti si cammina sul tufo antico. Le tombe dell’Ottocento, spezzate dal tempo e dai vandali che le hanno depredate perfino nel Quadrato degli Uomini Illustri, sono monumenti all’oblio e non più alla memoria. Tubolari e transenne, tra piramidi di discariche nella flora selvaggia, mettono a rischio gli anziani parenti dei defunti. I cantieri per la metro...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati