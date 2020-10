Covid a Napoli, positivo nella Municipalità: giunta e tutti i consiglieri in isolamento

Isolamento e tamponi per undici rappresentanti della quarta municipalità di Napoli che potrebbero essere a rischio Covid. Il potenziale focolaio sarebbe da ricondurre a una riunione, interna alla maggioranza del parlamentino municipale, svolta lo scorso 1 ottobre. Uno dei partecipanti, tra cui consiglieri e assessori, è risultato positivo al Covid, sebbene asintomatico e senza alcuna necessità di assistenza ospedaliera, per cui tutte le persone che si erano riunite nella sede di via Gianturco sono state sottoposte alla quarantena.

Nel documento firmato dal presidente della quarta municipalità, Giampiero Perrella, si invita «ad attivare la procedura di quarantena prevista e a contattare, urgentemente, il proprio medico di base o l'Asl territorialmente competente per essere sottoposti a tampone». Nella nota firmata dal presidente che era presente alla riunione, viene riportato l’elenco degli undici rappresentanti municipali ma- precisa Perrella «si tratta di un provvedimento precauzionale che è stato attivato come previsto nella prassi per le norme di sicurezza e prevenzione sul Covid».

«Durante la riunione che si è svolta in una sala molto ampia, tutti indossavamo le mascherine e rispettavamo il distanziamento sociale, il provvedimento di isolamento e consulto col medico di base per eventuale tampone è semplicemente la procedura che viene attivata come norma preventiva» aggiunge il presidente anche lui, attualmente, in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

