Napoli, Forum delle Guardie Costiere del Mediterraneo dal 29 settembre al 1°ottobre

Si terrà a Napoli, nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 1° ottobre prossimi, la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCgff), promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (Dg mare) della Commissione Europea. L’importante consesso internazionale si svolgerà presso la Stazione marittima del Capoluogo campano, in concomitanza con la Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, in programma a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Organizzare e presiedere un modello di cooperazione come il forum delle Guardie Costiere del Mediterraneo – ha affermato l’Ammiraglio Nicola Carlone, Comandante generale della Guardia Costiera italiana - rappresenta un elemento e un obiettivo oggi più che mai essenziale.

APPROFONDIMENTI IL PREMIO Premio Ischia di giornalismo per la comunicazione territoriale... LA VITTORIA Napoli Sanità, Cooperativa «La Paranza» vince il... LA PRESENTAZIONE «Fratelli di sangue», Nando Vitali presenta il libro a...

Le interazioni tra Paesi che operano nel medesimo orizzonte spaziale e operativo impongono sempre più numerose e serrate forme di condivisione e confronto delle rispettive capacità. Per tale ragione, la Guardia Costiera italiana, su mandato ed in linea con le politiche strategiche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – da cui dipende per gli specifici temi di interesse - promuove e favorisce incontri nei quali definire congiuntamente best practice e soluzioni a problematiche che sono comuni per la maggior parte delle organizzazioni che operano sul mare.

Sia a livello europeo, sia mediterraneo, ma anche internazionale in genere, la Guardia Costiera italiana costituisce sempre più un punto di riferimento per gli ambiti operativi e formativi, individuando e aggiornando percorsi specifici dedicati alla sicurezza della navigazione, al soccorso in mare, alla tutela dell'ambiente marino e delle risorse ittiche, tutte attività riconducibili a quelle funzioni di Guardia Costiera ormai patrimonio consolidato e certificato dell’Unione europea. Il MedCgff nasce infatti da un’iniziativa promossa dalla Guardia Costiera italiana nel 2009 a Genova, e mira a costituire un momento di dialogo non vincolante, volontario, indipendente e apolitico che riunisce i rappresentanti di Istituzioni e Agenzie con competenze relative a funzioni di Guardia Costiera nell’ambito del bacino del Mediterraneo (Paesi Ue ed extra-Ue) così come i rappresentanti delle Istituzioni europee, di omologhi Forum internazionali di Guardia Costiera e organizzazioni Internazionali marittime di riferimento.

Rappresenta un’eccellente occasione per rinforzare la cooperazione tra tutte le agenzie operanti nel Mar Mediterraneo attraverso la condivisione di esperienze e prassi per affrontare i cambiamenti che interessano il settore marittimo, protezione dell’ambiente marino e sicurezza della navigazione in primis. Al contempo, La Naples shipping week nasce grazie alla partnership tra il Propeller Club Port of Naples - che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo - e ClickutilityTeam, società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B.