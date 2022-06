Premio Ischia di giornalismo per la comunicazione territoriale assegnato a Tgr Rai

Il Premio Ferrovie dello Stato per la comunicazione territoriale è stato assegnato alla Tgr Rai. La giuria ha ritenuto all’unanimità di premiare la testata giornalistica per l’impegno profuso dando voce al Gruppo Fs e raccontando giorno per giorno le tematiche dei territori legate alle infrastrutture, alla mobilità di persone e merci e alla rigenerazione urbana.

APPROFONDIMENTI LA VITTORIA Napoli Sanità, Cooperativa «La Paranza» vince il... IL FUMETTO Ognuno di noi nasconde un supereroe dento di sé: presentato a... L'EVENTO Napoli, l'infettivologo Marcello Piazza presenta il libro...

Temi che, in questo periodo di emergenza sanitaria, hanno sostenuto lo sforzo di riadattare attività e convogliare energie per la tenuta del sistema produttivo e sociale del territorio intero. La testata, da sempre attenta alla molteplicità delle realtà locali, ha saputo cogliere i momenti di trasformazione e di espansione delle aziende del Paese.

Fra queste il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui ha seguito l’evoluzione nel tempo e gli sviluppi nelle capillarità territoriali che necessariamente interessano la vita quotidiana, l’ambiente, la sostenibilità e soprattutto il nostro futuro. Il Premio Fs per la comunicazione territoriale sarà consegnato al direttore Alessandro Casarin, durante le giornate del Premio Ischia internazionale di giornalismo in programma il 1 e 2 luglio. L’evento ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il contributo della Regione Campania. Media partner è Skytg24, in collaborazione con Siae.