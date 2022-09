Napoli, si lavora sul decoro urbano: il focus su trasporti, cantieri e pulizia

In vista della scadenza delle norme per l'occupazione di suolo pubblico decise a livello nazionale per sostenere le attività commerciali in tempi di covid, il Comune di Napoli sta lavorando sul tema dello spazio pubblico. Primo passo l'approvazione in Consiglio comunale del nuovo regolamento che nelle prossime settimane sarà portato in Commissione per poi approdare in aula. «Con l'assessore Armato in modo parallelo stiamo lavorando alla riorganizzazione degli spazi esterni, dei dehors» - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi.

«Decoro urbano, pulizia della città, trasporti e apertura dei cantieri sono le priorità da portare a casa entro la fine dell'anno a cui lavora l'amministrazione comunale».Sul fronte del decoro e della pulizia, il primo cittadino ha riferito che nella giornata di ieri, insieme all'assessore all'Ambiente, Paolo Mancuso, si è svolto un incontro con i vertici di Asia con i quali «si sta discutendo di una serie di interventi straordinari da avviare già a settembre in attesa che arrivi il personale per migliorare spazzamento, lavaggio delle strade, pulizia e prelievo».

Per quanto riguarda i trasporti, Manfredi ha ribadito che l'obiettivo è la messa in esercizio del primo dei 10 nuovi treni. «Speriamo che tutte le verifiche vadano a buon fine - ha detto il sindaco - così da avere il nullaosta per la messa in esercizio: questo è fondamentale perché mettere in linea il primo treno significa poi rapidamente iniziare a mettere in linea gli altri». Nota dolente l'andata deserta per le gare sui tram, questione rispetto alla quale Manfredi ha espresso «preoccupazione». «La gara sui tram è andata deserta perché evidentemente il prezzo che era stato fissato non è più corrispondente alla situazione economica del momento. È una preoccupazione che abbiamo - ha aggiunto il primo cittadino- perché i rincari che si stanno verificando stanno mettendo fuori linea tutte le previsioni che erano state formulate». Infine per quanto riguarda i cantieri, Manfredi ha evidenziato l'importanza di avviare i cantieri «dei tanti investimenti che abbiamo perché significa dare lavoro oltre che avviare un processo di trasformazione della città per cui abbiamo risorse importanti». Il sindaco ha anche riferito che «a breve» ci sarà un annuncio relativo a una road map per interventi al Centro direzionale «a cui dobbiamo dare una nuova vocazione».