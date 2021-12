Un'importante iniziativa a Brusciano, ieri è iniziata la piantumazione di 40 lecci. A dare la notizia green, il sindaco Giacomo Romano durante il consiglio comunale. Abbellimento e decoro della cittadina nolana, questo è uno dei punti che l'Amministrazione Romano ha intenzione di raggiungere: «È una risposta importante in tema di verde pubblico che è una nostra priorità» commenta il primo cittadino nella pubblica assise, poi ci spiega: «saranno piantumati anche tanti altri alberi, sia nell'area popolare 219 che nel Parco Sant'Antonio». Naturalmente per il momento le querce sempre verdi avranno lo scopo di iniziare a dare un volto nuovo a Brusciano, come dichiara lo stesso sindaco il primo step è quello dell'abbellimento urbano poi a breve verranno fatte ulteriori opere: «Per ora abbiamo provveduto al decoro poi verranno fatti interventi strutturali» così conclude Romano.